Roma-Lazio, MANCINI: "Il derby è unico. Quello dello scorso anno è passato, siamo concentrati"

È tempo di derby. Questa sera, alle 20.45, Lazio e Roma si affrontano allo Stadio Olimpico nella 19esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A DAZN

Che sensazioni provi?

"Il clima è bellissimo, i derby a Roma sono qualcosa di unico. Ne ho giocati tanti ed ogni volta è un'emozione, ti fa respirare aria diversa. Quello dell'anno scorso è passato, siamo concentrati su questo".

Cosa hai detto a chi lo gioca per la prima volta?

"Quello che ho sempre fatto io: ho cercato di tenere il cuore caldissimo e la testa fredda ma in alcuni momenti non ci sono riuscito. Ho detto agli altri di goderselo, di stare tranquilli e che è importante per la gente e per tutti".

A Milano avete fatto una partita coraggiosa, questa sera sarà la stessa cosa?

"Sicuramente non bisogna snaturarci, il nostro modo di giocare ha portato i frutti. A Milano nei primi 15-20 minuti abbiamo preso 3-4 ripartenze che potevano costare caro. Dobbiamo essere bravi a capire le cose giuste in campo per non concedere tanto, per andare a prenderli e metterli in difficoltà".