Roma-Lazio, GHISOLFI: "Pellegrini è un figlio di Roma, con Dybala parliamo. Frattesi? Non voglio commentare le voci"

È tempo di derby. Questa sera, alle 20.45, Lazio e Roma si affrontano allo Stadio Olimpico nella 19esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A DAZN

Pellegrini dall'inizio? Lo riteniamo in uscita o resterà qui?

"Voglio parlare solamente della partita, nulla è più importante. Lorenzo è il nostro capitano, è un figlio di Roma, spero che questa sera giocherà una grande partita e guiderà la squadra alla vittoria".

Dybala è tornato ad essere fondamentale, avete in mente di parlare con lui del suo futuro?

"Sì, parliamo con lui e con il procuratore. Siamo allineati. Anche per lui è una partita importante e spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi".

Non c'è il rischio che Ranieri ci prenda gusto e voglia continuare l'anno prossimo?

"Lo spero (ride, ndr). Non mi piace parlare di altri allenatori oggi, Ranieri sta facendo un grande lavoro e per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che questa sera sarà ispirato".

In questi giorni si è parlato molto di Frattesi, vi piace?

"Non voglio commentare le voci di mercato, ancora di più questa sera. Frattesi è un buon giocatore, anche lui è un figlio di Roma, ma questa sera la partita è più importante".