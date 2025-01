Roma-Lazio, Baroni: "Il derby è passione allo stato puro. Giallorossi pericolosi, non dobbiamo snaturarci"

È tempo di derby. Questa sera, alle 20.45, Lazio e Roma si affrontano allo Stadio Olimpico nella 19esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BARONI A DAZN

Come sta?

"Nella vita la cosa più importante è la passione. Il derby di Roma è passione allo stato puro. Qualsiasi giocatore sogna di giocare questa partita con una cornice così. Quello che mi auguro e che ho detto ai giocatori è di avere il trasporto positivo che richiede una gara così".

Che corde ha toccato?

"Dobbiamo stare dentro la nostra partita, non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo avere un'identità forte e poi dobbiamo portare tutta la gioia che serve in una serata così speciale".

Cosa vuole in mezzo al campo?

"Dele Bashiru è in crescita, ci può dare una mano. Abbiamo anche qualche piccola defezione nei giocatori offensivi, partiamo così e possiamo cambiare in corsa".

Avrebbe preferito incontrare la Roma due mesi fa? Lo ha ricordato in conferenza stampa.

"Sicuramente, è un dato statistico: ho detto che il derby non si gioca due mesi fa e la Roma è diversa, è pericolosa, ha trovato compattezza ed equilibrio, Ranieri è stato molto bravo da questo punto di vista. Sarà ancora più bello il duello".