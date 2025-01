Roma-Genoa, Vieira: "Sarà una partita complicata, proveremo a fare risultato. Frendrup è fondamentale per noi"

Roma-Genoa è l'anticipo della 21° giornata, due squadre in forma che cercheranno di fare punti per dare continuità ai recenti risultati positivi. Il tecnico genoano Patrick Vieira ha parlato nel prepartita ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

VIEIRA A DAZN

Sette punti in tre partite, come cercherà di continuare la striscia positiva contro la Roma?

"Sarà una partita complicata e difficile, è importante per noi fare un gioco di squadra e lavorare tutti insieme, proveremo a fare risultato".

Su Frendrup, è un giocatore imprescindibile, oggi con i due trequartisti della Roma lo vedremo davanti la difesa o come mezzala?

"Frendrup è un giocatore fondamentale per noi, porta tanta energia alla squadra. Sarà importante per noi difendere e poi andare in avanti, sarà una partita difficile e ce lo aspettiamo con la qualità dei giocatori che la Roma ha".

Zanoli che equilibrio ti sta dando?

"Porta velocità davanti, è un giocatore che può fare ancora di più, speriamo possa fare una bella partita. Manca il gol ma se giocheremo meglio delle prossime partite potremo creare di più".