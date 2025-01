Roma-Genoa, Masini: "Il gol è il sogno di ogni bambino, ringrazio il mister per l'opportunità. La Roma ha meritato"

Non è bastato il suo primo gol in Serie A a far ottenere punti al Genoa, ma Patrizio Masini difficilmente dimenticherà questa serata all'Olimpico contro la Roma. A fine partita il giocatore rossoblù ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

MASINI A DAZN

Due anni fa un brutto infortunio, rischiavi di perdere l'utilizzo della gamba, oggi una delle serate più belle della tua carriera.

"Se me lo avessero detto non ci avrei creduto, speravo di strappare un punto oggi ma obiettivamente la Roma ha meritato".

Vieira ha detto che in quell'esultanza hai trasmesso passione. Cosa hai pensato?

"Pensavo a quando avevo 10 anni e ho iniziato a giocare nella scuola calcio del Genoa, tutto questo tempo...è il sogno di ogni bambino".

Come hai preparato questa partita? Che emozioni hai provato?

"Ho saputo di giocare ieri in rifinitura, ringrazio il mister per l'opportunità. Non nego un po' d'ansia, ne parlavo con la mia famiglia e la mia ragazza, la prima all'Olimpico con tutta questa gente, ho visto esordi più facili ma sono contento".

MASINI A SKY SPORT

"Lì per lì non c'ho capito niente, penso si sia visto... Sognavo questo momento da quando avevo dieci anni, poi un gol qui all'Olimpico non l'avrei neanche potuto immaginare. Ho ancora viva l'immagine della palla che entra, ma non mi ricordo nulla".

Che partita è stata?

"La Roma ha fatto una grande partita, ma noi abbiamo concesso tanti spazi specie nel secondo tempo".

Che ricordo ha di quello strano infortunio?

"Ho subito la rottura di un'arteriola. Non l'avevo mai sentito neanche io, neanche i dottori che mi hanno operato. Non sapevo se avrei potuto riprendere a giocare e ho avuto molta paura, soprattutto nelle ultime due settimane in ospedale. Il calcio però è sempre stato la mia ancora. Non mi sarei mai aspettato di andare in B l'anno dopo l'infortunio e adesso essere qui in Serie A".