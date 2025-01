Roma-Genoa, GHISOLFI: "Rensch e Frattesi? Non commento i giocatori di altre squadre. Pellegrini è al 100% nel progetto Roma"

È tempo di Roma-Genoa. Questa sera, alle 20.45, Roma e Genoa si affrontano allo Stadio Olimpico nella 21esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A DAZN

A che punto è la trattativa per Rensch?

"Non voglio commentare ogni nome. Stiamo lavorando su quella posizione. Vogliamo un giocatore che possa giocare terzino, centrale e quinto. Vogliamo un giocatore che porti continuità alla squadra e con la mentalità per giocare alla Roma".

Sei stato a Milano, hai parlato col Milan di Saelemaekers e Abraham?

"Siamo molto contenti di Saelemaekers, si è infortunato contro il Genoa, ha lavorato tanto per essere pronto e sta facendo molto bene. Deve trovare un po' di continuità adesso, col Milan faremo passi avanti nel giusto tempo".

Ci può dire qualcosa su Pellegrini e Frattesi?

"Non voglio commentare i nomi dei giocatori di altre squadre. Pellegrini è al centro per cento nel progetto della Roma, voglio provare che il suo posto è alla Roma, ha fatto molto bene nel derby e sono contento di questo. Stasera ha ancora una partita per essere performante e aiutare la squadra".