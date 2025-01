Roma-Genoa, EL SHAARAWY: "300 presenze? Il gol è il regalo più bello che potessi farmi. Questa squadra non merita il nono posto, Ranieri ci ha dato equilibrio e identità"

La Roma vince 3-1 contro il Genoa nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e conquista la sesta vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico tra tutte le competizioni. Al termine del successo Stephan El Shaarawy, autore della rete del momentaneo 2-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Sei entrato benissimo in campo.

“Sono entrato con la voglia di aiutare la squadra e di cercare di cambiare il risultato. Abbiamo fatto un grande secondo tempo. Siamo contenti del risultato e della prestazione”.

Il campionato della Roma?

“Dovevamo fare di più, non è stato l’inizio di stagione che ci aspettavamo. Nell’ultimo periodo stiamo andando meglio, con Ranieri abbiamo più equilibrio e identità. La Roma non deve essere nona ma stare nelle posizioni alte”.

EL SHAARAWY A DAZN

Non potevi farti regalo migliore per le 300 in giallorosso.

"E' il più bel regalo che potessi farmi, trecento presenze con questa maglia, un gol importante per la vittoria, sono davvero soddisfatto e orgoglioso di far parte di questa società, sono orgoglioso".

Tu ti senti una bandiera della Roma?

"Cerco di dare il meglio, sia quando gioco che quando gioco meno, cerco di farmi trovare pronto e importante per questa squadra, mi sento parte di questa società, contento di aver raggiunto le 300 presenze, dobbiamo andare avanti così".

La sfida col Genoa ha una storia speciale.

"Sì, perché ho esordito in questa società, la famiglia è tutta genoana perciò è stato un gol speciale e importante, me lo godo adesso ma da giovedì si pensa alla prossima".