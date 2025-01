Roma-Genoa, DOVBYK: "Tre punti importanti ma possiamo fare meglio. Non sono ancora al top, tornerò a esultare quando segnerò più gol"

La Roma vince 3-1 contro il Genoa nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e conquista la sesta vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico tra tutte le competizioni. Al termine del successo Artem Dovbyk ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

DOVBYK A DAZN

Secondo gol consecutivo, come ti senti?

"Abbiamo vinto e speriamo di continuare, non sono felicissimo perché possiamo fare di più ma non abbiamo passato un momento facile soprattutto negli scorsi tre mesi, anche questa serata poteva essere difficile ma sono arrivati i tre punti che è la cosa più importante".

Non mostri mai troppa gioia nelle esultanze. Odi il fantacalcio?

"Tornerò a esultare quando segnerò più di un gol, devo ancora arrivare al mio prime, c'è stato un periodo di adattamento dal punto di vista comunicativo. Odio il fantacalcio, tutti mi scrivono e mi chiedono di segnare perché mi hanno messo titolare al fantacalcio, questo mi sta un po' scocciando".