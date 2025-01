Roma-Eintracht, Toppmöller: "Non si è vista la differenza di classifica tra le due squadre. Angeliño ci ha creato confusione"

Al termine del match tra Roma ed Eintracht Francoforte, vinto 2-0 dai giallorossi, ha parlato il tecnico dei tedeschi Toppmöller. Le sue parole:

TOPPMOLLER IN CONFERENZA STAMPA

Chiediamo un commento all’allenatore…

"Abbiamo perso, ma siamo già qualificati. la Roma ha insistito di più e questo l’ha portata a segnare due gol, in generale c’è stato equilibrio, ora pensiamo al campionato."

Un commento sull’assenza di Gotze e nei primi venti minuti è stato concesso troppo alla Roma?

"La partita l’avevo pensata senza Gotze perchè non era al massimo. La squadra ha mantenuto un buon controllo della palla, non è che non siamo stati coraggiosi, ma si sono tenuti più riservati, nella seconda parte di gara non è stato fatto abbastanza, bisogna fare attenzione alle squadre abituate a giocare in tempo internazionale."

Siete la terza forza del campionato tedesco, avevate la sensazione di giocare contro la 9a in Serie A o una favorita in Europa?

"Oggi non abbiamo giocato bene, abbiamo perso contro la Roma che è arrivata 21a e non si è vista questa differenza. Per vincere il trofeo serve esperienza e oggi noi non l’abbiamo dimostrata. Quello che possiamo fare è imparare."

Angeliño ha fatto bene durante la partita, che piano avevate per arginarlo?

"Non c’era un piano ad hoc, è molto bravo, preciso, è stato schierato più alto del solito e ha portato un po’ di confusione da parte nostra. Sul primo gol potevamo difendere meglio, c’è stato un cambio di posizione che non ci aspettavano, Arturo non è stato troppo coraggioso in quell’occasione, dobbiamo fare attenzione a dettagli di questo tipo. Ci sono molti più elementi negativi che positivi stasera, in generale i difensori esterni hanno fatto bene, poi abbiamo perso un po’ di struttura, la Roma ci ha segnato in contropiede."

Sulla partita.

“Sicuramente ci sono molti più elementi negativi. Abbiamo approcciato alla partita in maniera positiva, ma la struttura è stata un po’ modificata dopo i primi 3 cambi ma penso che i difensori esterni hanno fatto bene. Questa struttura è stata alterata ma la Roma ci ha seminato in contropiede”.

Avete giocato in modo troppo offensivo?

“Sappiamo che davanti ci manca qualcuno. È ovvio che senza Marmoush è difficile. Quando giocava con noi ha sempre segnato e non è facile sostituirlo. Abbiamo messo altri giocatori che devono giocare meglio e in modo più attivo”.

Su Hummels.

“Anche noi abbiamo i nostri quello che ha lui è l’esperienza e non si impara. Abbiamo molti difensori validi e abbiamo visto lui in campo è molto furbo e intelligente”.