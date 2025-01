Roma-Eintracht, RANIERI: "Questa sera ci giochiamo tanto. Pellegrini può fare la differenza"

All'Olimpico arriva l'Eintracht Francoforte nell'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 21.00, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A SKY SPORT

Quale valutazione l'ha portata a scegliere Pellegrini?

"È un giocatore importante che ha grande tecnica e può fare la differenza".

La scelta è stata legata alla riconoscibilità che ha dato o ha ragionato su altri aspetti?

"Proprio tatticamente e tecnicamente è importante, Pellegrini è un giocatore che da metà campo in avanti può fare gol e assist e corre. Conto tanto su di lui e al momento giusto credo sia giusto metterlo in campo per fargli dare quello che sa dare".

Quanto conterà l'esperienza internazionale di gente come Hummels, Paredes e Dybala?

"Ci conto tantissimo. Vogliamo far bene e andare avanti in Europa. Questa sera ci giochiamo molto, dipende da quello che riusciamo a fare stasera per andare avanti".

C'è il tutto esaurito all'Olimpico, c'è sempre la risposta presente nelle serate che contano.

"I nostri tifosi sono magnifici, dobbiamo dare il massimo proprio per loro".

L'Eintracht?

"Loro si chiuderanno e ripartiranno sempre in verticale, sappiamo che sono bravi nelle transizioni e noi sappiamo di avere il tallone di Achille su questo fatto. Mi auguro che si riesca a stare sempre attenti perché è di vitale importanza fare una gara positiva e soprattutto non perdere. Naturalmente cercheremo di vincere".