Roma-Eintracht, KONÉ: "Abbiamo qualità. Ranieri mi chiede di giocare come in Nazionale" (VIDEO)

La Roma batte l'Eintracht Francoforte e accede ai playoff di Europa League. Nell'ultima gara della fase campionato della competizione i giallorossi vincono 2-0 contro i tedeschi grazie ai gol di Angeliño e Shomurodov. Dopo la sfida Manu Koné ha parlato ai microfoni dei cronisti:

KONÉ IN MIXED ZONE

In quale competizione pensi che la Roma abbia più possibilità?

“Abbiamo un’ottima squadra e c’è molta qualità in questa rosa. Abbiamo grandi giocatori e ci vogliamo misurare contro le migliori squadre. Vedremo nelle prossime settimane, difficile dire dove possiamo arrivare ma faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni”.

Come stai dal punto di vista fisico? Pensi di avere bisogno di un po’ di gestione?

“Mi sento bene, riesco sempre a recuperare dopo le partite. Da calciatore professionista curo molto la fase del recupero, posso tranquillamente giocare”.

Dove pensi di essere migliorato maggiormente?

“Abbiamo cambiato più allenatori e anche il modo di giocare. Il mister mi ha chiesto di semplificare il mio gioco e dopo le partite vediamo insieme dei video. Mi chiede di giocare come faccio in nazionale”.