Roma-Eintracht, HUMMELS: "Abbiamo le qualità per vincere la coppa, ma pensiamo partita dopo partita"

La Roma batte l'Eintracht Francoforte e accede ai playoff di Europa League. Nell'ultima gara della fase campionato della competizione i giallorossi vincono 2-0 contro i tedeschi grazie ai gol di Angeliño e Shomurodov. Dopo la sfida Mats Hummels ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HUMMELS A SKY SPORT

Stasera la Roma ha giocato bene…

“In casa stiamo giocando sempre meglio, in trasferta un po’ meno. Oggi abbiamo disputato un’ottima gara”.

La chiave di questa sera?

“Il controllo. L’Eintracht sta disputando un’ottima stagione ed è molto brava dal punto di vista offensivo. Abbiamo controllato la partita, è stato importante segnare per primi perché abbiamo impedito loro di giocare in ripartenza, che è una delle loro migliori qualità”.

Gotze?

“Lui vuole sempre giocare. Avremo altre occasioni per giocare l’uno contro l’altro. Peccato che sia rimasto in panchina”.

Quale è il vostro obiettivo?

“Pensiamo uno step dopo l’altro. In Serie A stiamo recuperando, abbiamo anche l’Europa League e la Coppa Italia. Pensiamo una partita alla volta”.

Potete vincere l’Europa League?

“Abbiamo le qualità per vincere. Quando giochi in queste competizioni vuoi sempre vincere, ma non pensiamo alla finale. Lavoriamo pensando a una partita alla volta”.