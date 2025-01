Roma-Eintracht, ANGELINO: "Abbiamo dimostrato di avere carattere, i tifosi sono incredibili" (VIDEO)

La Roma batte l'Eintracht Francoforte e accede ai playoff di Europa League. Nell'ultima gara della fase campionato della competizione i giallorossi vincono 2-0 contro i tedeschi grazie ai gol di Angeliño e Shomurodov. Dopo la sfida proprio l'autore del primo gol ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ANGELINO AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"Emozione incredibile, sono contento per la squadra. Abbiamo dimostrato di avere carattere, dovevamo essere concentrati e sfruttare le opportunità. I nostri tifosi sono incredibili, giocare con loro è più facile per tutto l'appoggio che ci danno ogni volta. Ora dobbiamo recuperare energie per domenica rapidamente".