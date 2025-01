Bologna-Roma, RANIERI: "Frattesi? Non si possono spendere tutti quei soldi. I tifosi sono il nostro ossigeno e ci mancano"

Dopo il derby vinto la Roma fa tappa a Bologna: nella 20esima giornata di campionato i giallorossi affrontano la squadra di Italiano al Dall'Ara. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A SKY SPORT

I tifosi?

"Dispiace che non possano essere qui, ci mancano. Sono il nostro ossigeno e sangue, speriamo di renderli orgogliosi da lontano".

Sta dando un'identità all'11 del derby?

"Beh sì, hanno fatto una buna gara lottando ed è la cosa che più mi è piaciuta oltre ai gol. Stanno meritando la continuità, ma anche quelli che non giocano mi stanno mettendo in grossa difficoltà, meriterebbero di giocare".

Ha cambiato qualcosa nell'allenamento quotidiano di Dybala?

"Onestamente non so per filo e per segno a cosa era abituato prima. Noi abbiamo un modo di approcciare il dopo partita alla nostra maniera, dando ampio recupero per non stressare corpo e muscoli".

Si aspettava che la proprietà aprisse ad una trattativa così onerosa come quella di Frattesi a gennaio?

"Ancora non c'è niente di definitivo, per quello che leggo. Onestamente non si possono spendere tutti quei soldi".

Dopo le prestazioni col Milan e Lazio si può ricominciare a parlare di un obiettivo?

"No, gli obiettivi sono quelli che mi ha chiesto la proprietà: riportare la Roma il più alto possibile, cercando di fare bene e conservare il buono che c'era già".

Se i Friedkin le chiedessero di restare in panchina, sarebbe più giusto per dare una prospettiva al futuro della Roma?

"Lasciatemi stare, fatemi finire questa stagione nel miglior modo possibile, poi Dio vedrà e provvederà".

RANIERI A DAZN

Dopo una vittoria così importante nel derby un allenatore con la sua esperienza è più preoccupato o rasserenato?

"Né l'uno né l'altro. Faremo una bella partita contro una grande squadra. Italiano è stato a far quadrare la sua idea, c'è grinta e partecipazione. Dobbiamo stare molto attenti e sono convinto che faremo una bella partita".

Dovbyk?

"Credo che stia migliorando, sta conoscendo il campionato italiano e le difficoltà tattiche rispetto a quello spagnolo qui non ci sono spazi, noi lo stiamo coinvolgendo in alcune azioni ma dovremo migliorare in altre. Il lavoro non manca".

Cosa deve fare la Roma per risalire in classifica?

"Ormai i punti persi sono persi, è difficile, dobbiamo dare seguito alla volontà e determinazione, i ragazzi hanno buone qualità tecniche ma servono anche qualità morali e di determinazione. Quale partita più bella di questa lo può dire?".

La stessa formazione del derby è una scelta anche per le motivazioni che ha visto?

"Sicuramente. Mi stanno mettendo tutti in difficoltà, si stanno allenando tutti bene e questo ad un allenatore fa piacere".