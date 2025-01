Bologna-Roma, HUMMELS: "Futuro? Voglio solo giocare, non c'è pressione"

Dopo il derby vinto la Roma fa tappa a Bologna: nella 20esima giornata di campionato i giallorossi affrontano la squadra di Italiano al Dall'Ara. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Mats Hummels ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HUMMELS A DAZN

La partita dell'andata è stato un grande cambiamento per te, come hai vissuto questo momento?

"I primi due mesi sono stati strani per me, non mi era mai capitato di non giocare per così tanto tempo. La partita dell'andata è stato un grande cambiamento per me e tutta la squadra. Le cose sono cambiate e abbiamo iniziato un percorso migliore".

La vittoria nel derby può andare forza per il continuo del campionato?

"Sì, anche quelle precedenti hanno creato una crescita di entusiasmo. Oggi c'è un altro match importante, vediamo dove la Roma potrà arrivare".

HUMMELS A SKY SPORT

È il tuo momento migliore in Italia?

"Sì, mi sento dentro la squadra. Le ultime 4-5 settimane sono state buone, vogliamo continuare come squadra e spero di poter contribuire al successo della squadra, ci stiamo conoscendo meglio".

Il Bologna?

"È una buona squadra, giocano in modo aggressivo e hanno giocatori di qualità".

L'estate scorsa sei stato vicino al Bologna, il tuo futuro visto il tuo contratto in scadenza?

"Niente finora, voglio solo giocare bene per il club e poi nelle prossime settimane o nei prossimi mesi parleremo ma per ora voglio solo giocare, è il mio unico focus. Non c'è pressione".