Bologna-Roma, Ferguson: "Oggi è un'opportunità per vincere contro una squadra forte"

Dopo il derby vinto la Roma fa tappa a Bologna: nella 20esima giornata di campionato i giallorossi affrontano la squadra di Italiano al Dall'Ara. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Ferguson ha parlato ai microfoni dei cronisti:

FERGUSON A SKY SPORT

Bisogna dimenticare il ko col Verona.

"Sì, il nostro focus è solo sulla Roma. Sarà una partita difficile, la Roma è in un buon momento ma abbiamo lavorato bene in settimana per vincere".

Italiano ha detto di diminuire gli errori.

"Sì, abbiamo fatto pochi errori nell'ultima partita ma abbiamo perso. Dobbiamo migliorare e oggi è un'opportunità per vincere contro una squadra forte".

Senza Pobega cosa comporta?

"È facile giocare con Freuler, ho giocato in questa posizione in Scozia per 4-5 anni e quindi so come si gioca. Sono stati mesi difficili dopo l'infortunio, sono felice di essere in campo ma il focus è per vincere".

FERGUSON A DAZN

Cosa cambia giocare mediano?

"Non cambia niente, posso giocare numero 6, 8 o 10, per me è uguale. Ho giocato in questa posizione in Scozia per 4 anni".

A che punto è la tua condizione fisica?

"Sto provando a trovare il mio massimo, l'infortunio è stato grave e in questi mesi è stato difficile, ogni giorno mi sento diverso, un giorno mi sento al top e un altro sento dolore".

Oggi come ti senti?

"Bene (ride, ndr)".