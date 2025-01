Bologna-Roma, Dominguez: "Non sono contento. La fiducia di Italiano è troppo importante"

Dopo la vittoria nel derby, la Roma pareggia in extremis in casa del Bologna: al Dall’Ara termina 2-2 la sfida valida per la 20esima giornata di campionato. Dopo la partita Benjamin Dominguez ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DOMINGUEZ A DAZN

Trasformerete questa amarezza in rabbia per voler prendere i punti contro l’Inter?

“Non sono contento, abbiamo preso gol all’ultima azione. In settimana correggeremo gli errori e prepareremo la partita contro l’Inter”.

La fiducia di Italiano?

“All’esordio contro il Genoa ho perso tante palle, ma ora sto bene. La fiducia è troppo importante per me”.