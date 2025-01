Bologna-Roma, Di Vaio: "Non siamo la nuova Atalanta, ma abbiamo creato mentalità"

Dopo il derby vinto la Roma fa tappa a Bologna: nella 20esima giornata di campionato i giallorossi affrontano la squadra di Italiano al Dall'Ara. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il dirigente rossoblù Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DI VAIO A SKY SPORT

"Dominguez è un'altra freccia al nostro arco e siamo contenti, ha fatto una grande gara col Verona e il mister gli ha dato continuità per questo motivo, vediamo come si comporta oggi contro una grande squadra. Moro sul mercato? Non ci è stato chiesto, oggi è la prima partita di una lunga serie e avremo bisogno di tutti. Sarà un mese importante per il futuro della squadra. Ferguson è il classico tuttocampista, può giocare ovunque e sa quanto è importante per il nostro gruppo. Se siamo la 'nuova Atalanta'? No, assolutamente, ma abbiamo creato una mentalità negli anni scorsi e sappiamo che possiamo perdere anche giocatori importanti ma riusciamo a sostituirli con giocatori di grande potenzialità".