Bologna-Roma, Dallinga: "Bello aver segnato il primo gol davanti ai tifosi, ma sono frustrato per il risultato"

Dopo la vittoria nel derby, la Roma pareggia in extremis in casa del Bologna: al Dall’Ara termina 2-2 la sfida valida per la 20esima giornata di campionato. Dopo la partita Thijs Dallinga ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DALLINGA A DAZN

Sei felice per il tuo gol?

“Bello aver segnato il mio primo gol davanti ai tifosi del Bologna, anche se ci ho messo un po’ troppo. Mi sono fatto aspettare e ho lavorato tanto per segnare questo gol. Sono frustrato per il risultato, ma dal punto di vista personale sento che sto migliorando e questo è un aspetto positivo”.

Stai iniziando a capire l’italiano?

“Sto lavorando duramente per capire l’italiano, è molto importante sapere la lingua. Capisco la maggior parte delle cose e questo è importante. Sto migliorando anche in questo”.

Vuoi provare a parlare italiano?

“Forse è un po’ troppo presto, lo farò la prossima volta (ride, ndr)”.