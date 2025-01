AZ Alkmaar-Roma, RANIERI: "Dybala finché sta così continuerà a giocare. Mancini non è stato bene due giorni fa"

Tra la vittoria col Genoa e la trasferta di Udine, la Roma fa tappa in Olanda: alle 18.45 i giallorossi sono attesi all'AFAS Stadion dall'AZ Alkmaar nella settima giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A SKY SPORT

È a 3 con la presenza di Celik, Saelemaekers esterno a destra? Noi l'abbiamo annunciata così.

"È perfetta".

È la nona di fila per Dybala, è cambiato qualcosa anche nella testa?

"Non lo so, da quando sono arrivato è sempre stato disponibile e sta bene. Ho sempre detto che quando sta bene non ci sono problemi, poi certo magari va salvaguardato in alcuni momenti della partita. Finché gioca così, pressa, riparte ed è un punto di riferimento importante per noi, continuerà a giocare".

Come mai Celik nei tre dietro?

"Mancini non è stato tanto bene due giorni fa, avendo due partite in una settimana mi è sembrato logico mettere Celik. Anche perché loro hanno due ali veloci e giocano in verticale, avevo bisogno di un giocatore che mi potesse contrastare al meglio la loro ala sinistra".

Ieri parlava delle ripartenze dell'AZ, in questa ottica va letta la scelta di Pisilli?

"È una squadra che gioca sempre in verticale, quando prende palla attacca gli spazi, mette la palla avanti e va sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi in questa fase di gioco, dove purtroppo siamo carenti. Mi sono raccomandato di non lasciare le ripartenze all'AZ, perché loro sono molto bravi".

Serve una vittoria in trasferta per consolidare questo momento.

"Sono d'accordo. Dobbiamo vincere, dobbiamo fare la nostra partita e mi auguro che i ragazzi facciano bene tutto quello che abbiamo studiato".

Cosa avete studiato? I difetti dell'AZ?

"È una squadra che gioca in 20 metri, sono compatti. Dobbiamo essere bravi a girare la palla velocemente, dobbiamo giocare a uno-due tocchi, facendo girare bene la palla e andando in verticale al momento giusto".