AZ Alkmaar-Roma, PAREDES: "Dispiace, così non va bene. Futuro? Non lo so, vivo giorno dopo giorno" (VIDEO)

All'AFAS Stadion vince l'AZ Alkmaar: nella settima giornata della fase campionato di Europa League la Roma perde 1-0 per mano della squadra olandese. Dopo la sconfitta Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PAREDES A SKY SPORT

Perché questo passo indietro?

“Dispiace non poter accedere direttamente agli ottavi. Ma dobbiamo meritarci di giocare anche i playoff”.

Ennesimo gol subito in ripartenza.

“È un nostro difetto purtroppo, bisogna migliorare”.

Com’è l’umore nello spogliatoio?

“Dispiace a tutti i ragazzi perché venivamo da un bel periodo, quindi non siamo soddisfatti”.

Cosa è successo oggi? Il tuo futuro?

“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi e a tenere palla, poi appena è entrato Soulé abbiamo creato di più ma non è servito. Ora c’è da pensare solo a migliorare e mettere a posto le cose il prima possibile. Sul mio futuro? Non lo so. Vivo la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno e vedremo cosa accadrà”.

PAREDES AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"Fare questa prestazione fa male perché venivamo da prestazioni buone, ma bisogna continuare e pensare a migliorare le cose che non facciamo bene perché è un difetto nostro, dobbiamo migliorare".

Cosa succede in queste partite? In campionato sembra esserci un altro modo di vivere la gara, è casualità?

"Niente è casuale, dobbiamo migliorare, pensare a quello che non si sta facendo bene e metterlo a posto perché così non va bene, non andiamo avanti".

C'è subito una partita, bisogna recuperare più di testa.

"Anche fisicamente, abbiamo una partita molto vicina quindi da domani pensiamo alla prossima".