AZ Alkmaar-Roma, HUMMELS: "Possiamo puntare alla finale, ma oggi dobbiamo solo lottare per qualificarci"

Tra la vittoria col Genoa e la trasferta di Udine, la Roma fa tappa in Olanda: alle 18.45 i giallorossi sono attesi all'AFAS Stadion dall'AZ Alkmaar nella settima giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio Mats Hummels ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HUMMELS A SKY SPORT

Il vero obiettivo questa sera: vincere o vincere?

"Credo che tra campionato e coppa abbiamo giocato 13 partite fuori casa e non ne abbiamo vinta neanche una. È tempo di ottenerla perché ci porterebbe in una posizione più comoda in classifica in Europa".

Quanti anni hai davvero? 22?

"Non è così, sento gli anni che ho. Sono felice che sembri così, sto bene e la gente è contenta di come sto giocando. Ma credo sia solo la mia 12a partita e devo dimostrare ancora tanto in questa stagione. Come squadra ci stiamo esprimendo bene e lavoriamo bene insieme, quindi è più facile per i singoli giocatori ottenere le migliori prestazioni. Spero possiate dire lo stesso anche a fine partita".

Questa Roma può ambire alla finale di Europa League?

"Certo, conosco le qualità della squadra. So che possiamo puntare ad alti traguardi ma in questo momento dobbiamo solo lottare per qualificarci bene per il prossimo turno in Europa. Se vinciamo questa sera abbiamo buone possibilità di passare tra le prime 8, magari con una vittoria nell'ultima giornata. Dobbiamo fare prima il nostro dovere questa sera, è una partita difficile e dobbiamo vincere. Poi possiamo guadare avanti, non credo che dobbiamo pensare ad altre cose adesso".