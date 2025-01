AZ Alkmaar-Roma, Clasie: "Vittoria che dà fiducia, abbiamo giocato contro una buona squadra". Goes: "Dovbyk è bravo, veloce e forte"

Finisce 1-0 la sfida pomeridiana di Europa League tra l'AZ Alkmaar e la Roma, un risultato che condanna i giallorossi all'ennesima sconfitta fuori casa e permette ai padroni di casa di sperare ancora in un accesso finale nelle prime otto della competizione. A fine partita il giocatore biancorosso Jordy Clasie ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

CLASIE A ZIGGO SPORT

"Una bella serata. Quando si vince in questo modo, non si può che godere. Tutti noi, come squadra, abbiamo avuto una fase nel secondo tempo in cui abbiamo giocato in modo sciatto e non siamo stati bravi con la palla. Ma anche queste fasi a volte vanno superate come squadra. Inoltre, stiamo giocando contro una buona squadra, quindi nel complesso penso che sia una vittoria molto matura. E molto importante. Se guardiamo alle nostre ultime dieci partite, dopo il calo che abbiamo avuto come squadra, ora c'è una squadra diversa. Lo si nota dalla maturità, ma anche dalla fiducia. E se si continua a vincere, questo dà fiducia. Non solo a me, ma anche ai ragazzi. È meraviglioso per il loro sviluppo vivere momenti come questo e fare passi avanti come individui. Stavamo giocando al di sotto del nostro livello. Dovevo fare qualcosa per aiutare i ragazzi in quella fase della partita. Alla fine ci siamo guardati tutti allo specchio per capire cosa fare meglio, dove migliorare come squadra. In quel momento si doveva combattere anziché giocare bene continuando ad attaccare".

Anche il difensore Wouter Goes, autore di una prova attenta e importante, ha parlato a fine partita ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

GOES A ZIGGO SPORT

"Durante la partita non ho sentito la gomitata di Dovbyk, ma adesso sì. Ma andrà tutto bene. È stata una gomitata contro il labbro, mi ha fatto un po' male. Penso che sia il destino di questo attaccante, per come si è impegnato con me e io con lui. È anche piuttosto bravo. È veloce e forte, si nota una differenza in questo senso. Anche Hummels è un ottimo difensore, dopo la partita volevo scambiare la maglia con lui, ma all'inizio non voleva darmela. In seguito è tornato da me e me l'ha data comunque. Mi ha detto che era emozionato e che avevo giocato bene".