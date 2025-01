AZ Alkmaar-Roma, ANGELINO: "È un peccato, ma il destino è nelle nostre mani" (VIDEO)

All'AFAS Stadion vince l'AZ Alkmaar: nella settima giornata della fase campionato di Europa League la Roma perde 1-0 per mano della squadra olandese. Dopo la sconfitta Angeliño ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ANGELINO A SKY SPORT

Siete spalle al muro, con l'Eintracht dovete vincere. Che delusione rappresenta questa sconfitta?

"Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Il destino è nelle nostre mani perché la Roma vuole provare a vincere tutte le partite. Vogliamo continuare a vincere e a lavorare".

Subite gol su ripartenze degli avversari, perché succede?

"Sì è vero, sta succedendo troppo spesso e questo ci è costato la partita. Dobbiamo continuare a lavorare".

Come si lavora secondo te?

“In allenamento. Come abbiamo detto una settimana fa, dobbiamo essere concentrati per tutta la partita, è un peccato".

ANGELINO AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"È normale essere arrabbiati perché abbiamo regalato agli avversari la vittoria, dovevamo giocare più veloci e arrivare con più giocatori e non lo abbiamo fatto. Peccato".

Abbiamo creato tanto e fatto la nostra partita, è la strada che bisogna proseguire?

"Sì, dobbiamo continuare a lavorare offensivamente per arrivare più lucidi e per dare una mano a Dovbyk, dobbiamo continuare a lavorare".

Anche tu stai avendo una condizione straordinaria, stai lavorando anche psicologicamente o anche molto fisicamente?

"Il lavoro che facciamo durante la settimana è top e questo mi aiuta durante la partita".