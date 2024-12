Roma-Parma, SAELEMAEKERS: "Dovevamo far vedere che non siamo quelli di Como"

Dopo la vittoria con la Sampdoria in Coppa Italia, la Roma vince contro il Parma nella 17esima giornata di campionato: all'Olimpico termina 5-0 per i giallorossi. Dopo la partita Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAELEMAEKERS A DAZN

Stai ritrovando una forma incredibile: come ti senti?

“Molto bene ma oggi la cosa più importante erano i tre punti. Dopo il Como dovevamo far vedere che non eravamo noi e oggi l’abbiamo fatto”.

Come ti trovi da esterno destro?

“Mi trovo bene. Io gioco dove mi mette il mister e proverò sempre a fare il massimo. Lavoro duramente durante la settimana e quando il mister mi concede una chance cerco di ripagarlo”