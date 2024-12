Roma-Parma, Pecchia: "I giallorossi hanno ritrovato serenità. Sarà un test di spessore e vogliamo giocarcelo con le nostre qualità"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Parma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Fabio Pecchia, allenatore degli emiliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

PECCHIA A DAZN

Oggi potete avere spazio nelle ripartenze.

"Vedremo. Affrontiamo una squadra che ha ritrovato serenità, sarà un test di spessore e ce lo vogliamo giocare con le nostre qualità".

Si aspetta che Man e Bonny trascinino la squadra?

"Deve essere un discorso generale, ci deve essere un'assunzione di responsabilità generale anche a causa dell'emergenza che abbiamo. I giocatori devono prendersi qualche responsabilità in più".

Almqvist?

"Faccio queste scelte tenendo conto della condizione. Cancellieri viene da varie partite giocate con intensità e agonismo straordinario, quindi può capitare un momento così. La gestione può essere un vantaggio anche per la squadra. Almqvist sta bene e voglio vederlo".

I gol subiti?

"Questione di equilibrio, in Serie A diventa un problema. Siamo in linea con le altre squadre. Per vincere le partite bisogna fare gol".