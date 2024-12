Roma-Parma, PAREDES: "Con Ranieri è cambiato tutto per me, mi ha dato fiducia. Con Koné possiamo fare bene"

Dopo la vittoria con la Sampdoria in Coppa Italia, la Roma vince contro il Parma nella 17esima giornata di campionato: all'Olimpico termina 5-0 per i giallorossi. Dopo la partita Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PAREDES A DAZN

Tu e Dybala avete dedicato i gol a Soulé e a Lauti, tuo figlio: quale preferisci?

“Sono contento per la vittoria, ci serviva tanto. Ho avuto l’opportunità di segnare e l’ho dedicato a Lauti”.

Cosa sta cambiando all’interno dello spogliatoio con Ranieri?

“Ci ha portato fiducia ed entusiasmo. Siamo una squadra che può fare delle partite così, ne siamo consapevoli. Speriamo di continuare così perché ora abbiamo partite importanti da giocare”.

Il tuo rapporto con Dybala? Quanto è bello giocare con lui?

“È bellissimo vivere il calcio insieme a lui. Lo ringrazio per avermi lasciato il rigore. Abbiamo giocatori forti che possono fare benissimo”.

Chi è il primo rigorista?

“Lui. Quando non c’è lui calcio io ma oggi me l’ha lasciato”.

Ranieri ti ha definito un monumento per la sua Roma.

“Da quando è arrivato lui è cambiato tutto per me. Ora sono felice, ma prima ho passato due mesi molto molto difficili. Mi ha dato la fiducia e ne avevo bisogno, posso solo ringraziarlo. Spero di riuscire a dare sempre il mio contributo”.

Tu e Koné siete una coppia perfettamente assortita?

“Con le nostre qualità possiamo fare molto bene a centrocampo. Siamo due giocatori diversi ma insieme possiamo fare bene”.