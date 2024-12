Roma-Parma, MANCINI: "Dobbiamo vincere. L'atteggiamento è la base e non possiamo permetterci cali di concentrazione"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Parma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

MANCINI A DAZN

Vi siete detti qualcosa in particolare nello spogliatoio per evitare che si ripetano episodi come il secondo tempo di Como?

"Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, ci hanno messo sempre sotto. Contro la Sampdoria abbiamo fatto 90 minuti giusti e intensi. Non ci devono essere cali di concentrazione, ne abbiamo avuti fin troppi in questo momento. Pecchiamo un po' nella concentrazione e la paghiamo, dobbiamo stare sul pezzo per tutti i 90 minuti".

Cosa deve fare la Roma oggi?

"L'atteggiamento è la base. Bisogna capire i momenti della partita, dobbiamo essere bravi. Il Parma è una buona squadra con attaccanti veloci e bravi, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo chiudere l'anno in casa con una vittoria".