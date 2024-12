Roma-Parma, GHISOLFI: "Dybala? Nessun contatto con altri club. Il progetto sportivo e dello stadio sarà molto ambizioso"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Parma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Florent Ghisolfi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

GHISOLFI A DAZN

Importante chiudere l'anno bene. Poi a gennaio ci sarà l'opportunità di rinforzare la rosa.

"Dobbiamo lavorare per il futuro ma la partita di oggi non cambierà la nostra strategia. Oggi dobbiamo vedere una squadra con intensità ed entusiasmo".

Dybala? La società è disposta a sedersi a un tavolo in caso di offerte congrue?

"Per il momento non ci sono contatti con altri club. Dybala è molto importante per la Roma, oggi gioca e spero che faccia una grande partita. La cosa più importante è la squadra e il campo".

Per puntare al miglior allenatore possibile in futuro bisogna fare bene quest'anno?

"Sì. L'allenatore più importante ora è Ranieri, sta facendo un lavoro incredibile. Vogliamo fare la scelta giusta e dobbiamo essere attraenti, mostrando che stiamo lavorando sulla squadra e che stiamo costruendo una dirigenza con stabilità e coerenza. Con un progetto sportivo molto chiaro, che è in parallelo con lo stadio e sarà molto ambizioso".