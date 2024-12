Roma-Parma, DYBALA: "I gol mi danno fiducia. Cerco di dare il massimo per la maglia e i tifosi"

Dopo la vittoria con la Sampdoria in Coppa Italia, la Roma vince contro il Parma nella 17esima giornata di campionato: all'Olimpico termina 5-0 per i giallorossi. Dopo la partita Paulo Dybala, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DYBALA A DAZN

Il miglior regalo di Natale possibile?

“Oggi grandissima partita. Ho segnato due gol, che mi danno tanto fiducia. Sono contento per il risultato, lo meritavamo”.

I tifosi della Roma non ti hanno mai lasciato solo.

“Questa gente mi ha accolto molto bene sin dal primo giorno e ogni partita i tifosi mi trasmettono il loro calore. Io cerco sempre di dare il meglio per la maglia e per loro”.

Ora ci sono Milan e Lazio: siete pronti?

“Certo. Sono le partite più belle e ti danno qualcosa in più a livello mentale. Prima testa al Milan, che sarà molto difficile, e poi al derby”.