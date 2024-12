Roma-Parma, Almqvist: "Mi piace giocare in stadi caldi come l'Olimpico. Abbiamo uno spirito combattivo"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Parma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Pontus Almqvist, calciatore degli emiliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

ALMQVIST A DAZN

Il pubblico cercherà di trascinare la Roma ma c'è molta pressione, potete sfruttarla.

"A me piace giocare in stadi con molte persone, prendo tanta energia da un pubblico numeroso e lo stesso fa la squadra. Noi combattiamo l'uno per l'altro e abbiamo uno spirito combattivo".

Il Parma ha problemi difensivi al contrario dell'attacco. Oggi potete sfruttare gli spazi che ci saranno.

"Ovviamente consideriamo partita per partita. A volte c'è un click e speriamo sia così anche oggi con l'obiettivo di giocare il miglior calcio possibile".