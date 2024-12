Roma-Lecce, SVILAR: "Quando spinge l'Olimpico ci dà una grossa mano. Non abbiamo parlato con Ryan Friedkin"

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, la Roma torna all'Olimpico: alle 20,45 arriva il Lecce nella 15esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il portiere giallorosso Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR A DAZN

Ranieri come sta cambiando la fase difensiva?

"Stiamo provando varie cose, stiamo riuscendo a fare quello che il mister ci chiede. Adesso servono i risultati positivi".

Che impatto ha avuto il mister?

"È un momento non molto positivo, ma dobbiamo riuscire a guardare avanti in modo positivo".

I tifosi hanno ricominciato ad avere entusiasmo.

"Quando spinge questo stadio ci dà una grossa mano, dobbiamo essere positivi e ottenere i risultati, questo consente di crederci di più".

SVILAR A SKY SPORT

Sei sempre stato una garanzia, quanto è complicato guardare la classifica?

"Penso che sia molto complicato, ma in questo momento non dobbiamo guardarla troppo e dobbiamo solo pensare ad ottenere i risultati positivi".

Qual è stato il problema più grande?

"Non lo so, non abbiamo vinto abbastanza partite e dobbiamo riuscire ad ottenere i risultati positivi, questo conta".

Ryan Friedkin?

"Niente, ci dobbiamo concentrare su questa sera e provare a vincere. Non abbiamo parlato con lui oggi, siamo concentrati sulla partita".