Roma-Lecce, Rafia: "Con Giampaolo c'è più personalità"

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, la Roma torna all'Olimpico: alle 20,45 arriva il Lecce nella 15esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il centrocampista del Lecce Rafia ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RAFIA A DAZN

Emotivamente cosa ha portato Giampaolo?

"I concetti di gioco del mister ci hanno aiutato, anche a livello della personalità".

Il mister ha cambiato la tua posizione, sei più davanti. Può essere il giorno giusto per i gol dei centrocampisti?

"Speriamo di sì, aspetto questo momento. Dobbiamo pensare alla prestazione della squadra. La mia posizione? Per il mister è fondamentale il lavoro sia con la palla sia sulle pressioni".

RAFIA A SKY SPORT

Si riparte dal secondo tempo con la Juventus?

"Sì, ripartiamo dalla prestazione con la Juventus ed è un buon punto preso con una big".

Oggi cambiate sistema e giocate a 3, è un assetto studiato per la Roma o per il futuro?

"Penso entrambe. Il mister prova a leggere le partite in base all'avversario. Oggi serve un lavoro importante con e senza la palla".