Roma-Lecce, MANCINI: "In ritardo in campionato per colpa nostra. Oggi ci sono state tante risposte"

La Roma torna a vincere davanti al suo pubblico: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 il Lecce nella 15esima giornata di campionato. Dopo il successo Gianluca Mancini, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A SKY SPORT

Vittoria piena di significato.

“Siamo in ritardo in campionato per colpa nostra. Tutte le partite sono importanti e contano solo i tre punti. Stasera era importante vincere e lo abbiamo fatto”.

Stasera ci sono state tante risposte.

“Sono d’accordo. Da Napoli a oggi si sono visti miglioramenti e dobbiamo continuare così. Le partite sono sempre difficili, si può perdere o vincere con chiunque”.

MANCINI A DAZN

Cosa c'era nell'inchino e nella mano sul cuore?

"Sempre bello fare gol davanti ai nostri tifosi, ci sono stati momenti difficili, lo è anche ora ma loro sono sempre lì a battere le mani e a darci quel qualcosa in più. Sono legatissimo a loro, sono il cuore di questa squadra".

Che cosa ti chiede il mister dal punto di vista emotivo?

"Lo ha detto Stephan, chiede ai più grandi di aiutare i giovani, mi ha detto di parlare con Saud, di aiutarlo e guidarlo e io faccio questo. Ogni allenatore ha le sue caratteristiche e visioni di gioco, noi cerchiamo di fare tutto quello che ci chiede l'allenatore e cerchiamo di farlo al meglio per la Roma".