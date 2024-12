Roma-Lecce, EL SHAARAWY: "Atteggiamento giusto. La strada è ancora lunga, si riparte da qui"

La Roma torna a vincere davanti al suo pubblico: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 il Lecce nella 15esima giornata di campionato. Dopo il successo Stephan El Shaarawy, autore di due assist oggi, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Mancini ti ha ringraziato per l’assist?

“Sì, mi ha ringraziato. Gliel’ho restituito, lui me lo aveva fatto col Bologna e oggi gliel’ho fatto io”.

C’è stata una crescita offensiva oggi.

“C’è stato un atteggiamento giusto in entrambe le fasi. Nelle partite precedenti c’era stato il giusto approccio, ma magari non avevamo raccolto ciò che avevamo seminato. Oggi c’è stato un buon atteggiamento, siamo contenti e si riparte da qui. Non abbiamo fatto niente, la strada è ancora lunga ma si può ripartire”.

EL SHAARAWY A DAZN

Una doppietta di assist, ma la cosa più importante è aver vinto.

"Assolutamente, erano importanti i tre punti e risalire in classifica, c'è stato un buon atteggiamento e si riparte da qui ma c'è ancora tanto da fare. Oggi c'è stato un buon approccio e un buono spirito, siamo contenti".

Non c'era modo migliore per festeggiare le 100 panchine di Ranieri con la Roma. Cosa vi ha dato l'allenatore?

"Il mister ha esperienza e conosce l'ambiente, dobbiamo cercare di seguirlo come abbiamo fatto in queste partite, anche se non sono arrivati i risultati che aspettavamo nelle precedenti c'è stato spirito e l'approccio, quello che chiede il mister. Dare tutto in campo e lottare per questa maglia".

Inizia ora il campionato della Roma.

"Bisogna ripartire da questa vittoria, c'è ancora tanto da fare, la serata è ancora lunga e bisogna fare risultati. Si riparte ora con grande attitudine e atteggiamento".