Roma-Lecce, Baschirotto: "Potevamo fare di più con la palla, ci è mancata lucidità"

La Roma torna a vincere davanti al suo pubblico: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 il Lecce nella 15esima giornata di campionato. Dopo la partita il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BASCHIROTTO A DAZN

Il calendario ora vi aiuta, tralasciando la partita con la Lazio.

"Già la prossima abbiamo uno scontro diretto con il Monza e dobbiamo pensare subito a quella partita che giochiamo in casa. Dobbiamo portare a casa punti".

Il mister ha dato tanto merito alla Roma. Per te sono più meriti loro o potevate fare qualcosa di più?

"Potevamo fare qualcosa di più soprattutto quando avevamo la palla, lì ci è mancata un po' di lucidità. Loro hanno tanti palleggiatori che riuscivano a muovere la palla e ci hanno messo in difficoltà, questo a noi è mancato".

Che margini di crescita vedi con Giampaolo?

"Sono tanti, il mister è arrivato da poco e dobbiamo seguirlo in tutto e per tutto. È molto meticoloso per quanto riguarda la tattica e dobbiamo essere concentrati a cercare di applicare quello che ci chiede tutti i giorni per portare a casa il risultato che è la cosa che conta più di tutti".

Qua ci sono ancora i 3600 tifosi del Lecce che cantano ancora nonostante la pioggia e la sconfitta. Che ti senti di dire, da capitano?

"Li ringrazio sempre, è un tifo meraviglioso che ci sostiene sempre. Vederli cosi tanti oggi ci riempie d'orgoglio, fanno tantissimi chilometri per noi. Per ringraziarli dobbiamo mettere tutto in campo, ci sostengono davvero tanto e saranno un nostro valore aggiunto per il prosieguo del campionato".