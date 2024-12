Roma-Braga, ZALEWSKI: "È un punto di partenza. Contratto? Cerco solo di giocare a calcio" (VIDEO)

Dopo il successo con il Lecce in campionato, la Roma vince con il Braga in Europa League: allo Stadio Olimpico termina 3-0 grazie alle reti di Pellegrini, Saud e Hermoso. Dopo la partita Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ZALEWSKI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Un punto di partenza, non vogliamo fermarci qui. Un punto che ci voleva sotto ogni punto di vista, abbiamo dominato. Serviva a noi, allo staff e ai tifosi”.

Ranieri sta tirando fuori il meglio.

“Sicuramente, noi lavoriamo ogni giorno al massimo per arrivare in partita a dare il meglio. Questa sera ci siamo riusciti, ora pensiamo alla prossima partita”.

Il peggio è passato…

“Sono stati mesi complicati, non ci possiamo nascondere dietro un dito, dobbiamo assumerci le responsabilità di quel momento. Partite come queste aiutano per il morale e lo spirito, speriamo di ripartire da qui”.

ZALEWSKI IN ZONA MISTA

Oggi l'Olimpico ha ritrovato la vittoria e il rapporto con Pellegrini: è la conferma che la cura Ranieri sta funzionando?

“Noi lavoriamo per serate come queste. Lorenzo se lo merita, è un bravo ragazzo e un grande professionista. La squadra e i tifosi meritavano questa serata".

Nelle scorse partite all'annuncio delle formazioni ci sono stati un po' di fischi per te e Pellegrini: sentivate di dover fare pace con il pubblico?

“Sicuramente. Io ho sempre detto che se ci sono questi comportamenti da parte dei tifosi da qualcosa è dovuto. Non è stato un periodo semplice per tutta la squadra. Siamo contenti della prestazione di oggi e cerchiamo di ripeterla più volte possibile”.

Sei in scadenza, è un anno particolare per te. Come lo stai vivendo?

“Cerco solo di giocare a calcio, a tutto quello che non riguarda il campo pensano altre persone".

La Roma sembra trasformata: è una questione tattica o mentale?

"Entrambe, sicuramente la vittoria con il Lecce ci ha aiutato tanto. Dobbiamo solo continuare su questa strada perché ce lo meritiamo noi ma soprattutto i tifosi".