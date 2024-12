Dopo il Lecce, il Braga. La Roma vince contro i portoghesi nella sesta giornata della fase campionato di Europa League: termina 3-0 con i gol di Pellegrini, Saud ed Hermoso. Dopo il successo il terzino giallorosso, autore del secondo gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAUD A SKY SPORT

Il tuo stato d’animo dopo questa grande partita?

“Molto contento per il gol, per la vittoria e per i tifosi. Mi è piaciuto”.