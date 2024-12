Roma-Braga, GHISOLFI: "Pellegrini e Soulé hanno bisogno di fiducia. Il mercato di gennaio è legato al prossimo allenatore"

Dopo la vittoria con il Lecce, la Roma torna in campo in Europa League: alle 18,45 arriva il Braga nella sesta giornata della fase campionato della competizione. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A SKY SPORT

Pellegrini e Soulé?

"È importante cambiare, abbiamo tre partite in una settimana. Pellegrini e Soulé sono giocatori importanti per la squadra e per il club, hanno bisogno di fiducia e di giocare. Dovbyk era malato, Dybala attaccante nell'ultima partita è stata una buona scelta. Penso che sia interessante vedere la qualità e la velocità nei terzini, la base dietro è la stessa".

Pensa di rinforzare le corsie esterne a gennaio?

"Sì, con mister Ranieri e con il proprietario stiamo lavorando su due cose: sul mercato di gennaio per migliorare la squadra e sul prossimo allenatore. Vogliamo anticipare".

C'è una scadenza sull'allenatore? Prima di gennaio avrete un'idea?

"Penso che il mercato di gennaio sia legato alla scelta del prossimo allenatore, al più presto sarà il migliore".

L'allenatore sarà italiano o straniero?

"Non lo so, ma l'identità è importante".