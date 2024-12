Roma-Atalanta, Percassi: "Ranieri al Chelsea? È stata una grandissima esperienza per me"

Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il pre partita di Roma-Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

PERCASSI A SKY SPORT

Su Bove

"Un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo a Edoardo che forse ci guarderà dall'ospedale e noi come famiglia Atalanta siamo vicini a lui, alla famiglia e alla Fiorentina. Lo aspettiamo sul campo".

Che ricordo ha di Ranieri al Chelsea

"È stata una grandissima esperienza per me, ero molto giovane. Non ho ancora avuto modo di incrociarlo, ma lo saluterò di sicuro".