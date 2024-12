Roma-Atalanta, PAREDES: "Buonissima prestazione fino al 70', i tifosi hanno visto una squadra cambiata. Bove? Mi sono venuti i brividi" (VIDEO)

Continua il momento negativo della Roma in campionato e con la sconfitta per 0-2 rimediata contro l'Atalanta si allunga a quattro la striscia di partite senza vittoria in Serie A. Al termine del match contro i bergamaschi Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

PAREDES A DAZN

Un pensiero a Bove che conosci bene.

"Stavo guardando la partita, inizialmente non ho capito quello che era successo ma mi sono venuti i brividi anche adesso. Gli mando un forte abbraccio a lui e la sua famiglia".

La Roma ha fatto una buona gara, sul primo gol hai percepito che l'episodio sfortunato aveva cambiato l'inerzia della partita.

"Fino a quel momento avevamo fatto una buonissima gara, quell'episodio ha deciso la partita ma dobbiamo solo continuare e andare avanti, pensando alla prossima".