Roma-Atalanta, MANCINI: "Bove? Momento brutto, lo abbiamo visto crescere e gli vogliamo un mondo di bene"

A pochi minuti dal fischio di inizio di Roma-Atalanta, ha parlato Gianluca Mancini. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN NEL PRE-PARTITA

Che momento è stato per te e per la squadra quello che è successo ieri a Bove?

"Molto brutto, un momento di fermo totale. Sono state ore brutte perché a distanza non sapevamo cosa stesse succedendo, per fortuna nella notte e stamattina ci hanno detto che Edo sta bene e questa e la cosa più importante. Lo abbiamo visto crescere qui con noi e gli vogliamo un mondo di bene".

L'Atalanta è molto camaleontica davanti. Il risultato della Roma deve passare anche da una buona prestazione difensiva?

"Assolutamente. Secondo me la base delle vittorie è la fase difensiva, non solo da parte dei difensori ma da parte di tutti. Oggi incontriamo una squadra che sta facendo un grandissimo campionato, con giocatori molto forti. Come ha detto il mister in questo momento è una macchina perfetto, quindi noi dobbiamo fare qualcosa in più per portare a casa il risultato".

MANCINI A SKY SPORT NEL PRE-PARTITA

Un pensiero per Bove?

"Abbiamo passato ore brutte, ma le notizie di oggi ci lasciano sereni. Gli mandiamo un abbraccio"

Che significato ha questa partita?

"La classifica dice che siamo in ritradissimo. Dobbiamo continuare come a Napoli e Londra, dove il pareggio è stato giusto. Dobbiamo continuare con quella convinzione lì e pensare solo a noi stessi per arrivare al risultato"