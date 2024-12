Roma-Atalanta, Ederson: "Momento importantissimo, dobbiamo continuare così. Scudetto? È ancora presto"

Continua il momento negativo della Roma in campionato e con la sconfitta per 0-2 rimediata contro l'Atalanta si allunga a quattro la striscia di partite senza vittoria in Serie A. Al termine del match Ederson, centrocampista della Dea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

EDERSON A SKY SPORT

Che vittoria è?

“È un momento importante. Dobbiamo avere la mentalità e sapete che quando si vince è più facile. Dobbiamo migliorare i dettagli che sbagliamo e migliorarci”.

Sentite sempre più pressione?

“No, nel gruppo cerchiamo di sfruttare il momento. Ci sono momenti buoni e momenti difficili come ad inizio campionato. dove abbiamo lavorato tanto. Ora stiamo facendo le cose buone”.

EDERSON A DAZN

Ci racconti da dentro questa macchina perfetta?

"E' un momento buonissimo e dobbiamo sfruttarlo, abbiamo iniziato male e ora dobbiamo sfruttare questo momento. Non era facile venire qua e vincere contro la Roma, abbiamo fatto la partita giusta, loro sono una squadra durissima e fisica e sanno giocare. Abbiamo fatto una bella partita".

Gasperini che messaggio vi ha mandato, seppur da lontano?

"Ha parlato con Gritti che era in panchina, ha detto di velocizzare di più la palla e che nel primo tempo eravamo più lenti. Dovevamo trovare di più i nostri attaccanti ma le partite sono così, oggi c'è stato un palleggio più lento ma magari nella prossima lo faremo più veloce".

Ci credete un po' a questo scudetto?

"Noi parliamo sempre di sfruttare questo momento, ancora è un po' presto. Ci sono tante squadre che stanno lottando, siamo al secondo/terzo posto ma ci sono tante squadre vicino. Cercheremo di vincere le partite e andare più su ancora, questo abbiamo in testa".

EDERSON IN CONFERENZA STAMPA

Ederson, complimenti per la vittoria. Anche in una gara dove forse non tutto ha funzionato alla perfezione, l'Atalanta ha mostrato solidità e consapevolezza. È un segnale importante?

"Grazie. Certo, non sempre è possibile giocare al massimo, ma credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta. Anche quando non facciamo la partita perfetta, troviamo il modo di ottenere risultati. Non è mai semplice venire a Roma e vincere contro una squadra come la loro. Il primo tempo è stato più complicato, ma alla fine abbiamo saputo gestire bene e portare a casa tre punti fondamentali. Questo dimostra la nostra maturità".

Siete secondi in classifica e continuate a vincere. Si può iniziare a parlare di scudetto?

"Stiamo attraversando un momento molto positivo, ed è importante sfruttarlo al massimo. Siamo al secondo posto, ed è una posizione che ci piace e che vogliamo mantenere il più a lungo possibile. Ovviamente, il Napoli è davanti, e anche altre squadre come l’Inter e la Fiorentina stanno facendo bene. Però è ancora presto per parlare di scudetto. L’obiettivo è continuare a vincere e vedere dove possiamo arrivare, una partita alla volta".

Quanto è importante per voi mantenere questa striscia di risultati utili consecutivi?

"È fondamentale. Ogni vittoria aumenta la fiducia e ci dà una spinta ulteriore per affrontare le prossime sfide. Ora dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare. Questa striscia di vittorie è la dimostrazione che il nostro gioco funziona, e dobbiamo mantenerlo a questi livelli. La squadra è compatta e determinata, e questo è il nostro punto di forza".