Roma-Atalanta, Bellanova: "Contento per la vittoria, è stata una partita difficile"

Continua il momento negativo della Roma in campionato e con la sconfitta per 0-2 rimediata contro l'Atalanta si allunga a quattro la striscia di partite senza vittoria in Serie A. Al termine del match Raoul Bellanova, esterno della Dea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

BELLANOVA A SKY SPORT

Vittoria che svolta la stagione?

“Siamo contenti, la partita era difficile ma siamo stati compatti e siamo stati uniti. Quando fai queste cose le vittorie arrivano, ora prepariamo la prossima partita".

Ora vi attende un bel filotto...

“Partite belle da giocare. Faremo il meglio”.

BELLANOVA A DAZN

Per come è arrivata è una vittoria che vale doppio.

"Queste sono le vittorie più belle dove si soffre insieme e si sta uniti in difesa, poi con un po' di fortuna e sfruttando le occasioni si riesce a vincere la partita".

Come si festeggia stasera?

"Non si festeggia, domani saremo già al campo ad allenarci".