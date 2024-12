Milan-Roma, RANIERI: "Pellegrini non è contento, ma cerca di fare il massimo"

Dopo la vittoria col Parma la Roma fa tappa a San Siro: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti del Milan nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A DAZN

Dove la Roma può far male al Milan?

"È una partita difficile sia per noi sia per loro, entrambe le squadre vogliono vincere. Avremo delle opportunità e vediamo chi riuscirà a sfruttarle".

La vittoria in un big match può essere la scintilla per il campionato?

"Sì, vincere contro una grande squadra dà sempre qualcosa in più. Dobbiamo guardare a lungo termine, stiamo migliorando e questo è importante".

Siete migliorati anche dal punto di vista fisico?

"Mi piace dare emozioni ai tifosi, le dai solo costruendo azioni da gol ed è quello che chiedo alla squadra: giochiamo in verticale, questa è l'idea fissa".

Menez? (a bordo campo con Dazn. Ranieri e l'ex giallorosso si sono abbracciati, ndr).

"Per me è stato un giocatore importantissimo. Quando stava in panchina non si sentiva sminuire e quando entrava faceva la differenza".

Pellegrini non si sente sminuito dalle panchine?

"Non è contento, questo è normale e guai se lo fosse. Vale per tutti i giocatori: se non giocano e sono contenti significa che non fanno il loro lavoro con passione e non hanno il bambino dentro di loro che li ha portati a fare questo mestiere. È dispiaciuto ma è attaccato alla Roma e cerca di fare il massimo".