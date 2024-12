Milan-Roma, PAREDES: "È il giorno perfetto per dare una risposta"

Dopo la vittoria col Parma la Roma fa tappa a San Siro: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti del Milan nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PAREDES A DAZN

L'importanza di dare continuità alla vittoria di Parma magari in trasferta in un big match, sono cose che vi sono mancate.

"Sì, oggi è il giorno perfetto per dare una risposta e per fare una buona partita contro una grande squadra in uno stadio molto difficile Cercheremo di fare il meglio possibile per portare punti a casa".

Con Pisilli e non El Shaarawy dobbiamo aspettarci una Roma più coperta?

"Sicuramente, loro a centrocampo sono forti e intelligenti. Penso che la scelta sia per quello".