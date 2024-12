Milan-Roma, MANCINI: "Partita combattuta, la reazione non deve mai mancare. Ora dobbiamo tenere duro"

Tappa a San Siro per la Roma nella 18esima giornata per affrontare il Milan. Dopo il primo tempo il risultato è sull'1-1: alla rete di Reijnders ha risposto il gol al volo di Dybala. Prima della ripresa Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A DAZN

Ancora quel problema dei gol in contropiede ma che reazione.

"È una partita combattuta, loro hanno iniziato meglio e abbiamo preso 2-3 ripartenze con il loro gol. Ci siamo aggiustati, la reazione non deve mani mancare e l'abbiamo avuta. Dobbiamo tenere duro per gli altri 45 minuti".