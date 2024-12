Milan-Roma, FONSECA: "Theo è più motivato, dobbiamo migliorare le ultime scelte"

Dopo la vittoria col Parma la Roma fa tappa a San Siro: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti del Milan nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni dei cronisti:

FONSECA A DAZN

Oggi ha scelto lo stesso centrocampo di Verona.

"Abbiamo avuto tanto la palla ma senza aggredire tanto come dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di migliorare le ultime scelte. In fase di non possesso la squadra ha fatto bene col Verona e ha fatto una buona partita difensivamente".

Ranieri ha detto che la Roma giocherà in verticale.

"È una caratteristica di quasi tutte le squadre che giocano un gioco individuale difensivamente e offensivamente. Qua in Italia non si vedono squadre che giocano con pazienza e possesso, ci sono squadre verticali che quando recuperano la palla cercano di andare in verticale".

Theo Hernandez?

"È sempre stato uno dei capitani del Milan con Calabria e Leao. Oggi non gioca Calabria e lui è il capitano. È una situazione normale, cerchiamo di motivarlo perché abbiamo bisogno del miglior Theo e mi sembra che sia più pronto e motivato per aiutare la squadra".

Le piace la definizione 'falso 10' per Morata?

"Ha queste caratteristiche, ma magari oggi non abbiamo bisogno di questo modo di giocare di Morata".