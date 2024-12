Milan-Roma, Emerson Royal: "Siamo uniti e siamo un'ottima squadra"

Dopo la vittoria col Parma la Roma fa tappa a San Siro: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti del Milan nella 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il rossonero Emerson Royal ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EMERSON ROYAL A DAZN

Cosa pensate quando guardate la classifica?

"Sicuramente la classifica non è quella che volevamo ma dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. La cosa più importante è non pensare alle partite precedenti ma dobbiamo migliorare. Abbiamo bisogno di segnare di più e dobbiamo essere uniti. Sicuramente gli infortuni non sono mai una buona cosa per la squadra. Ma siamo un'ottima squadra e siamo uniti, siamo sempre pronti ad aiutarci l'uno con l'altro".