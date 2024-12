Como-Roma, SAELEMAEKERS: "Tutti hanno capito la mentalità del mister. Con Dybala ci capiamo"

Dopo le vittorie con Lecce e Braga, la Roma fa tappa in casa del Como per la 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAELEMAEKERS A SKY SPORT

Questa posizione alle spalle di Dybala libera la fantasia?

"Tutta la squadra si sta trovando bene, tutti hanno capito la mentalità e quello che vuole il mister in campo. Lo abbiamo fatto vedere nelle ultime due partite e dobbiamo farlo anche oggi".

Come avete preparato questa partita?

"Sappiamo che è una squadra che vuole giocare e vuole provare a fare risultato, soprattutto in casa. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararla ma abbiamo le idee chiare su quello che ha chiesto il mister e proveremo a dimostrarlo sul campo".

SAELEMAEKERS A DAZN

"Penso che dobbiamo approfittare di questo bel momento che stiamo vivendo, abbiamo avuto una spinta in più da quando è arrivato il mister. Abbiamo le idee chiare, proviamo a fare quel percorso buono che abbiamo fatto da quando è arrivato il mister".

La continuità?

"Per tutti i giocatori è importante avere fiducia e continuità. Le mie prestazioni non sono la cosa più importante ma lo è la squadra".

Il ruolo da trequartista? L'intesa con Dybala?

"Abbiamo avuto subito un buon contatto e ci capiamo, abbiamo lo stesso calcio e si vede sul campo. Proviamo a fare tutto per vincere insieme agli altri, mi sento bene in questo ruolo dove ho più libertà".